طالع اسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 7 مارس آذار 2022

تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات و الذهب في مختلف لدول، لذلك يحرص فريق "فلسطين اليوم" على رصد أسعار الذهب و العملات بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في لبنان الاثنين 7 مارس 2022.

حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، تزامنا مع استمرار غلق أسواق المال العالمية أبوابها، بسبب العطلة الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 96.438 ألف ليرة (63.47 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 84.385 ألف ليرة (55.54 دولار).

كما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، نحو 72.330 ألف ليرة (47.60 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.256 ألف ليرة (37.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، مستوى 2.999 مليون ليرة (1974 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 675.083 ألف ليرة (444.30 دولار).