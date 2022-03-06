قناة عبرية تزعُم: إحباط تهريب سلاح لغزة عبر طائرات مسيرة "إيرانية"

زعمت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال احبط تهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة "إيرانية" أرسلت لقطاع غزة، مدعياً أنه قام بإسقاطها في البحر.

وقال مراسل القناة 13 العبرية ألون بن داڨيد :"سُمح بالنشر الآن بأنه عترضت "إسرائيل" طائرتين مسيرتين "إيرانيتين" كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة ومحملتين بالأسلحة والذخيرة.

وتشير التقديرات الأمنية "الإسرائيلية" إلى أن إيران حاولت معرفة ما إذا كان من الممكن "فتح محور" لتوريد الأسلحة إلى غزة باستخدام طائرات بدون طيار.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم اعتراض الطائرات المسيّرة على مسافة بعيدة من "إسرائيل" داخل البحر بواسطة طائرات F-35 المتطورة، وهي أول عملية احباط عملياتية تنفذها طائرات الf35 في العالم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له :"في شهر مارس 2021 تمكن الجيش من اعتراض طائرتين مسيرتين "إيرانيتين" كانتا في طريقهما من إيران نحو "إسرائيل"، وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".

وأضاف الجيش :"أن "عملية اعتراض المسيرتين تمت في سماء المنطقة وبتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم احباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".

وتابع "الطائرتين المسيرتين كانتا تحت مراقبة أنظمة التعقب "الإسرائيلية" طيلة فترة تحليقهما في الأجواء".