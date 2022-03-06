بالفيديو خدعوك فقالوا: لا لخلط السياسة بالرياضة.. الشوالي ينتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب فيما يخص القضية الفلسطينية

اختار معلق قنوات "بي إن سبورت" عصام الشوالي توجيه رسالة خاصة قبل بداية مباراة مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي ظل التسابق نحو توجيه رسائل متعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية في مختلف الملاعب، انتقد الشوالي ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا مماثلة.

وقال المعلق التونسي "الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون". في إشارة إلى مظاهر الدعم لأوكرانيا التي تشهدها أغلب المباريات الأوروبية في الفترة الحالية، في وقت كان فيه التعبير عن أي موقف سياسي في السابق مبررا لفرض عقوبات على صاحبه بسبب مبدأ "عدم خلط الرياضة بالسياسة" الذي كان شعارا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووجه الشوالي تحية لمشجعي سلتيك الأسكتلندي الذين اشتهروا بالتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفع أعلام فلسطين في أكثر من مناسبة.

وكان النجم السابق لكرة القدم المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورت" محمد أبو تريكة انتقد في وقت سابق ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا السياسية، بعد إعلان الفيفا تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في جميع المسابقات الرياضية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال أبو تريكة -في تغريدة عبر تويتر- "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين".

وبدأت روسيا قبل أكثر من أسبوع حربا ضد أوكرانيا، وتسببت الأزمة في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى دول الجوار، وفرضت الاتحادات الرياضية عقوبات مختلفة على الاتحادات الرياضية الروسية، ومنعت الرياضيين الروس من المشاركة في مختلف المسابقات.