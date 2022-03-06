"الصحة": استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) متأثراً باصابته اثر اطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

و كان الطفل جفال أصيب خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.