أسعار الذهب في سوريا الاثنين 7 مارس 2022

تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات و الذهب في مختلف لدول، لذلك يحرص فريق "فلسطين اليوم" على رصد أسعار الذهب و العملات بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 7 مارس 2022.

و شهد متوسط أسعار الذهب في سوريا استقراراً اليوم الاثنين 7 مارس/آذار 2022، تزامنا مع عطلة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم ، 159.435 ألف ليرة (63.47 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 139.509 ألف ليرة (55.54 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 119.578 ألف ليرة (47.60 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 93.004 ألف ليرة (37.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، بتعاملات اليوم الاثنين داخل الأسواق المحلية، مستوى 4.958 مليون ليرة (1974 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.116 مليون ليرة (444.30 دولار).