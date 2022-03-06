يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر صرف الدولار في فلسطين، ووبعد زيادة البحث عن أسعار الذهب في فلسطين عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 7 مارس 2022

استقرت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 7 مارس 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق أسواق المال العالمية أبوابها، يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 7 مارس 2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات اليوم، عند نحو 186.67 شيكل (58.18 دولار)، دون تغيير عن أسعار إغلاق الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في بداية تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، عند نحو 163.34 شيكل (50.91 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 140 شيكل (43.64 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 7 مارس 2022

الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 108.89 شيكل (33.94 دولار).

أسعار الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، نحو 5805 شيكل (1809 دولارات).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في فلسطين نحو 1307 شيكل (407.27 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 7 مارس 2022

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع (أمس الأول الجمعة)، مع صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، ليسجل المعدن مكاسب أسبوعية.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس مع ضعف الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال التعاملات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.2%، ليصل إلى مستوى 1807.80 دولار للأوقية.