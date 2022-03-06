هداف الدوري الإنجليزي.. محرز يقتحم المربع الذهبي بثنائية ديربي مانشستر

اقتحم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد مواجهة فريقه أمام غريمه مانشستر يونايتد (الأحد).

وسجل رياض محرز هدفين في فوز مانشستر سيتي على يونايتد 4-1 في ديربي مانشستر الذي أقيم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورفع النجم الجزائري بهذين الهدفين رصيده إلى 10 أهداف، احتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع 3 لاعبين آخرين.يأتي إعلان الشركات العملاقة في مجال المدفوعات وسط رد فعل غاضب بشكل متزايد للشركات العالمية تجاه الإجراءات الروسية في أوكرانيا.

وانضمت شركة زارا مالكة شركة الملابس الشهيرة انديتكس، إلى دور الأزياء الفرنسية إل في إم اتش وكرينغ وشانيل، في إعلانها وقف المبيعات مؤقتا في روسيا.

وقالت مؤسسة باي بال، يوم السبت، إنها أغلقت خدماتها في روسيا لكنها ستدعم عمليات السحب “لفترة من الوقت”.

وأكدت أن هذا سيضمن أن أرصدة الحسابات متفرقة “بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.

كانت الحكومة الأوكرانية قد دعت باي بال إلى الانسحاب من روسيا ومساعدة مسؤوليها في جمع التبرعات.

وتساوى محرز في رصيد الـ10 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع زميله الحالي في السيتي رحيم سترلينج، وزميله السابق في ليستر سيتي المخضرم جيمي فاردي، والكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام.

ويتصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق 7 أهداف أمام زميليه البرتغالي ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني.

ويعيش رياض محرز أفضل موسم في مسيرته الاحترافية على الصعيد التهديفي، بعدما سجل مع السيتي 21 هدفا في كل البطولات خلال الموسم الحالي، متجاوزا حاجز الـ100 مساهمة تهديفية مع السماوي خلال مشواره معه.

يذكر أن هاري كين نجم توتنهام توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام محمد صلاح.

جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا

ساديو ماني - ليفربول - 12 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفا

رياض محرز – مانشستر سيتي – 10 أهداف

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

هيونج مين سون - توتنهام - 10 أهداف