ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443هـ؟، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، العديد من وصفات الاكلات والمشروبات وخاصة ما يتعلق بشهر رمضان المبارك الذي تبقى عليه أقل من شهر.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443هـ؟

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ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443هـ؟

موعد شهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443هـ؟

أفضل سحور في رمضان 2022

كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات.

لبن الزبادي: يعدّ اللبن خيارا جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443هـ؟

كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و2/3 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.

كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من الماء.