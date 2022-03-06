نائب أيرلندي يتهم حكومة بلاده بـ"الكيل بمكيالين" حيال أوكرانيا وفلسطين

اتهم النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت حكومة بلاده، التي فرضت عقوبات على روسيا إثر هجومها على أوكرانيا، بـ"الكيل بمكيالين"؛ لأنها لم تطبق نفس العقوبات على "إسرائيل".

وأفاد باريت في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأيرلندي، أن قرار الحكومة فرض عقوبات على روسيا مبرر، مستدركا بأنه ليس من الصواب معارضة تطبيق نفس العقوبات على إسرائيل.

وأضاف: "يسعدكم استخدام أقوى لغة لوصف جرائم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضد الإنسانية، لكنكم لن تستخدموا اللغة القوية ذاتها لوصف ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، قائلاً: "بغض النظر عن العقوبات، أنتم لا تريدون حتى استخدام كلمة فصل عنصري".

ومنتقدا الحكومة، لفت باريت إلى أن فرضهم العقوبات على بوتين لم يستغرق سوى 5 أيام، بينما يلمحون بلا جدوى إلى أن فرض عقوبات ضد من يضطهد الفلسطينيين منذ 70 عاما.

وأوضح أن منظمة العفو الدولية دعت إلى فرض عقوبات هادفة ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرسخون نظام الفصل العنصري، مضيفا بقوله "هي نفسها تماما العقوبات التي فرضتموها ضد بوتين".