رياح الخماسين.. نصائح فعالة لتجنب أضرار الرياح المحملة بالأتربة

بعد تحذير هيئة الأرصاد من درجات الحرارة، وانتشار الرياح المحملة بالأتربة، يمكن أن يؤدي التلوث والأتربة إلى العديد من أمراض الجهاز التنفسي قصيرة المدى والمزمنة، كما أنه يؤثر بشكل كبير على كبار السن ومرضى الربو، والذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة، حيث تزيد سرعة التنفس من كمية الملوثات التي يستنشقها الإنسان.

طرق التعامل مع الأتربة لكبار السن والمرضى