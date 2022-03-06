إصابة شاب خلال المواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أصيب شاب، مساء اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان في بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى لإصابة الشاب.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، مدعومة بتعزيزات أمنية كبيرة من شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الشاب الذي أصيب خلال المواجهات في أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.وبدعى مجد ورني، عقب دهم منزله والعبث بمحتوياته.