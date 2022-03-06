تقرير حقوقي فلسطيني: الصراع في أوكرانيا كشف زيف و تسييس و ازدواجية عمل محكمة الجنايات الدولية

أثارت مطالبة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالمصادقة على فتح تحقيق في ما يمكن أن يكون جرائم حرب في أوكرانيا، متغاضياً عن جرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية غضب، و استنكار حقوقيين، و مؤسسات حقوقية.

و وفقاً للحقوقيين، فإن المحكمة الدولية تجاهلت الكثير من الشكاوى التي تم إحالتها من جانب مؤسسات المجتمع المدني، والدولي للمحكمة بشكل رسمي، الأمر الذي يشير إلى تسييس عمل المحكمة وفقاً للنسق الأمريكي.

صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أشار الى أن الصراع في أوكرانيا كشف تسييس بعض الادعاءات وتسييس بعض المنظمات الدولية ومن بينها عمل محكمة الجنايات الدولية.

و أدان عبد العاطي في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "سياسة ازدواجية المعايير، و معايير القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً إدانته لأي جرائم تقع ضد المدنيين، وضد جرائم الحرب في أي مكان .

و لفت الى أن الصراع في أوكرانيا كشف زيف بعض الادعاءات، و تسييس عمل بعض المؤسسات الدولية، و من بينها عمل محكمة الجنايات الدولية بمدعيها الجديد كريم خان، الذي سار في فتح تحقيق خلال 5 ايام من وقوع هذا الصراع، رغم أن الملف الفلسطيني رُفض فتح تحقيق فيه من قبل مدعي عام المحكمة الأولى لويس سكامبو، رغم الضغوط الدولية والفلسطينية في هذا المجال، و تقديم طلب اي فتح التحقيق وفتح الإحالة للمحكمة بثلاث طريق مجلس الأمن ومن خلال دولة طرف، ولم نكن دولة طرف والطريق الثالث من خلال مدعي عام لمحكمة الجنايات يفتح تحقيق من تلقاء نفسه.

و بحسب الحقوقي عبد العاطي، فنحن كفلسطينيين نتحمل جزءاً من مسار المحكمة، لأننا ذهبنا لمسار الفحص الأولي الذي يبحث فيه المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية، ولم تقم بالإحالة كدولة، وهذا قصور فلسطيني، و في ذات الوقت قصور من المحكمة بأنها لم تفتح ولم تجرؤ على فتح تحقيق، واستغرق هذا الامر الإحالة مدة خمس سنوات وفي المقابل جرى فتح تحقيق في الجرائم التي تقع في أوكرانيا في خمس ايام وخاصة أن مدعى عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان هو مدعي عام جديد.

و أضاف: "كنا متخوفين من أن يتراجع الملف بعد الجهود التي قام بها المدعي السابق والتي أدت إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ، لكننا كحقوقيين لسنا راضين عن مسار التحقيق منذ أن استلم السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية".

و طالب عبد العاطي بتسريع إجراءات تحقيق في الملف الفلسطيني وتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وضمان مسار عادل مثلما يحدث في الصراع مع أوكرانيا.

و أكد عبد العاطي أن كل مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة تقدم معلومات، و ملفات وتقارير عن الانتهاكات الجسيمة لكي تتطلب فتح تحقيق جاد فيها، أما الإحالة للمحكمة سيتم من خلال ثلاثة طرق فقط دولة طرف، أو مجلس الأمن، وهذا يتطلب مصادقة الأعضاء، وفي الغالب هناك (ڨيتو أمريكي) في الحالة الفلسطينية، أو فتح تحقيق من قبل المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية من تلقاء نفسه.

و كشف الحقوقي عبد العاطي عن رسالة أرسلتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان؛ للمطالبة بالانتقال خطوة إلى الأمام في المسار الفلسطيني؛ بما يضمن تحقيق العدالة الدولية للضحايا الفلسطينيين؛ الذين مازالوا حتى اللحظة تحت سلطة احتلال حربي لا تقيم أي وزن للمبادئ المستقرة في القانون، والقضاء والعمل الدولي؛ فحتى اللحظة ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين.