نقل تعازي الأمين العام: القيادي عليان يهاتف عائلة الشهيد القواسمي

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء، والأسرى والجرحى مساء اليوم عائلة الشهيد كريم القواسمي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، والذي ارتقى إلى العلا شهيدًا فجر اليوم أثناء تنفيذه عملية طعن بطولية لشرطيين صهيونيين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد أبو طارق النخالة، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي لأسرة الشهيد وأنهم سيواصلون طريق كريم، وأن دماء الشهداء ستبقى أمانة في الأعناق حتى يأتي وعد الله عز وجل.

وأضاف عليان أن الجماهير التي خرجت في تشييع "شهيد القدس" كريم تؤكد على قداسة هذا الطريق، واستفتاء شعبي على نهج الشهداء العظام، وأن كريم أصاب الفردوس الأعلى بإذن الله.

كما أكد عليان أن عملية القواسمي ردًا طبيعيًا عما يحدث في القدس من تدنيس للمقدسات وانتهاك للحرمات والاعتداء على أبناء شعبنا وحرائر فلسطين والأشبال الميامين.

بدوره شكر والد الشهيد كريم حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام، مؤكدًا اعتزازه، وافتخاره بنهج الحركة التي تحمل لواء الجهاد، والمقاومة، وتقدم خيرة مجاهديها على طريق النصر والتمكين.