"لابيد" يتوجه إلى لاتفيا للاجتماع بنظيره الأمريكي

يتوجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، غداً الإثنين، إلى لاتفيا للاجتماع بنظيره الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لابيد سيتوجه غدا إلى لاتفيا لعقد لقاء دبلوماسي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هناك، لبحث الوضع بأوكرانيا.

وكان أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت بحثا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويُشار إلى أنه تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ11على التوالي وسط تقدمها نحو العاصمة الأوكرانية كييف.