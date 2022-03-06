اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال غرب نابلس

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرب قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين شبان، وقوات الاحتلال قرب مدخل قرية بزاريا شمال غرب نابلس بعد تجمع عدد من المستوطنين بالمكان.

وتشهد المنطقة توتراً مستمراً، ومواجهات لا تنقطع بين الشبان وقوات الاحتلال بعد محاولات المستوطنين إعادة بناء مستوطنة "حومش" المخلاة غرب مدينة نابلس في أعقاب مقتل مستوطن نهاية العام الماضي.

كما تشهد منطقة برقة القريبة بشكل مستمر اعتداءات، واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهرين، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما يتصدى الشباب الثائر لهجمات المستوطنين.