سلطات الاحتلال تحول أسيراً من نابلس للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الأسير علي لولح (39 عامًا)، من قرية عورتا جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، للاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت هذا القرار بحق الأسير لولح، بعد اعتقاله قبل 10 أيام.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير علي لولح، عقب مداهمة منزل عائلته في قرية عورتا جنوب نابلس، فجر الـ 23 من شباط/ فبراير الماضي.

من جانبه قال والد الأسير لولح :"إن محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال أصدرت أمرًا بتحويل نجله علي للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، قابلة للتجديد.

جدير ذكره أن الأسير لولح، أمضى قرابة الـ 5 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، بدأت منذ عام 2011 باعتقاله 3 سنوات متواصلة ودون انقطاع.