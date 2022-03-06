"شاكيد": انتهجنا سياسة أوسع في استقبال اللاجئين من أوكرانيا

أكدت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" انتهجت سياسة أوسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بالدول الغربية.

وأطلقت روسيا، في فجر يوم الـ 24 من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية منطقة دوناباس من أوكرانيا.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلاً عن شاكيد قولها إن: "إسرائيل" هي الدولة التي استوعبت أكبر عدد من الأوكرانيين، من حيث نصيب الفرد وبين الدول الغربية التي لا تقع على حدود أوكرانيا".

وأشارت شاكيد إلى أنها من المتوقع أن تضع في الأيام المقبلة سياسة أكثر توازناً فيما يتعلق باستيعاب اللاجئين، موضحةً أنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها إعفاء من التأشيرة، وهو ما يسمح بسياسة واسعة كما هو الحال في "إسرائيل".