بالفيديو قوات الإنزال الروسية تواصل تقدمها في كييف

تواصل قوات الإنزال الروسية، اليوم الأحد، تقدمها في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وسط معارك عنيفة.

وأظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية العربات المدرعة الروسية التابعة لقوات الإنزال، وهي تواصل زحفها نحو العاصمة كييف.

ويُشار إلى أنه تستمر القوات الروسية بعمليتها العسكرية الخاصة لحماية منطقة دونباس المستقلة عن أوكرانيا، واعترفت روسيا بها، ونزع سلاح الجيش الأوكراني وتدمير بناه التحتية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم تدمير 61 موقعا عسكريا إضافيا للجيش الأوكراني، في الساعات الـ24 المنصرمة، وتحرير 16 بلدة أخرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.