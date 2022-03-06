وزارة الخارجية: وفاة السفير الهندي لدى دولة فلسطين موكول آريا في مقر عمله برام الله

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، وفاة سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكول آريا.

وقالت الخارجية في بيان لها: إنها تلقت ببالغ الذهول والصدمة نبأ وفاة سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكول آريا.

ووجه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي التعازي إلى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تجري اتصالات رسمية مع الخارجية الهندية؛ لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير إلى جمهورية الهند؛ لمواراته الثرى.

وأكد البيان أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، وجها لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابية العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، وأن كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.