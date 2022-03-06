فيديو.. الكشف عن حجم الخسائر في القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن نتائج عملياتها العسكرية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بـ 24 فبراير الماضي.

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الروسية دمرت 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن، مشيرةً إلى أنها قصفت المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27"، وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير.

كما أسقطت طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، في منطقة رادوميشيل، كما استهدفت طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

وتمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.

من جهته، قال مصدر روسي لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن " أوكرانيا استخدمت محيط محطة تشيرنوبيل الكهروذرية كساحة؛ لتصنيع ذخيرة مشعة تعرف تحت اسم "قنبلة قذرة ".

وأضاف المصدر الروسي، للوكالة الروسية، أن ثمة معلومات تشير إلى أن المنطقة المحيطة بالمحطة المنكوبة استخدمت أيضا للأعمال الخاصة باستخراج البلوتونيوم، وإن معدل الإشعاع المرتفع في هذه المنطقة مكن القائمين بهذه الأنشطة من إخفائها.

الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في 25 فبراير الماضي، أن القوات التابعة لها سيطرت بالكامل على منطقة محطة تشيرنوبيل الذرية لتوليد الكهرباء بشمال أوكرانيا.