بالصور الرابطة الإسلامية تطلق حملة إيمانية في مدارس القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:48 م
06 مارس 2022
الرابطة الإسلامية تطلق حملة إيمانية في مدارس القطاع
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أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حملة إيمانية حملت  عنوان قرآني نبض حياتي  وذلك صباح اليوم في مدرسة ابن رشد وسط القطاع على أن تعمم في كافة مدارس القطاع.

وتحدثت الداعية ألاء الدهيني عن تعظيم القرآن وآداب قراءته،
وكيفية تعظيمه ، وأوصت الدهيني الطالبات بحفظ كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه 
وبتعلمه وتعلميه وشكر الله على نعمة القرآن الكريم وبالإيمان به وتصديق كل ما ورد فيه لينير قلوب وعقول البشر .

و أكدت إسلام أبو عمرة منسقة ملف المدارس بالوسطى أن الرابطة الإسلامية ستواصل في مثل  هذه اللقاءات الدينية  لتقوية الوازع الإيماني لدى الطالبات .

و لاقى اللقاء تفاعلاً إيجابياً لدى الطالبات

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#الرابطة الإسلامية #قرآني نبض حياتي

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