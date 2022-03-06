تعرف على أهمية إجراء اختبار كثافة العظام

بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وهو مرض ينتج عن انخفاض كتلة العظام وكثافتها نتيجة لاستنفاد الكالسيوم والبروتين في العظام - أكثر من غيرهن، ويمكن أن يساعد اختبار كثافة العظام طبيبك في تحديد خطر إصابتك بهشاشة العظام من خلال أخذ التاريخ الطبي الشخصي والعائلي، وإجراء اختبار كثافة العظام أو قياس كتلة العظام، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار كثافة العظام، بحسب موقع " hopkinsmedicine".

ما هو اختبار كثافة العظام؟

يقيس اختبار كثافة العظام، المعروف أيضًا باسم قياس كتلة العظام أو اختبار كثافة المعادن في العظام، قوة وكثافة عظامك مع اقتراب سن اليأس، وعندما يتكرر الاختبار في وقت لاحق، يمكن أن يساعد في تحديد مدى سرعة فقدان كتلة العظام و كثافتها، وهذا الاختبار يقارن كثافة عظامك بمعايير ما هو متوقع في شخص ما من عمرك وجنسك وحجمك، وكذلك كثافة عظام الذروة المثالية لشخص في مثل سنك.

يمكن أن يساعد اختبار كثافة العظام في:

-الكشف عن انخفاض كثافة العظام قبل حدوث الكسر

-التأكد من تشخيص الإصابة بهشاشة العظام إذا كان لديك كسر

-توقع فرص إصابتك بالكسر في المستقبل

تحديد معدل فقد العظام لديك أو مراقبة آثار العلاج إذا تم إجراء الاختبار على فترات مدتها عام أو أكثر

أسباب إجراء اختبار كثافة العظام

إذا كان لديك واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية للإصابة بهشاشة العظام، فقد ترغب في التفكير في إجراء اختبار كثافة العظام:

-لقد تعرضت بالفعل لكسر في العظام قد يكون نتيجة ترقق العظام.

-كانت والدتك أو جدتك أو أحد أقاربك المقربين يعانون من هشاشة العظام أو كسور العظام.

-على مدى فترة طويلة من الزمن ، تناولت دواءً يسرع من فقدان العظام ، مثل الكورتيكوستيرويدات لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو حالات أخرى ، أو بعض الأدوية المضادة للتشنج.

-كنت تعاني من نقص في الوزن أو بشرة فاتحة.

-لديك تاريخ من تدخين السجائر بكثرة.