سيتخللها كلمة للقائد النخالة..الجهاد الإسلامي تنظم مؤتمرًا الثلاثاء المقبل

ينظم الإطـار النسـوي فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي فـي فلسطـين، يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر النـسـوي الأول "بمـنـاسبة يـوم المـرأة العـالمـي"

وقالت الحركة في تصريح صحفي ، إن المؤتمر المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء في تمام الساعة10:00 صباحا في فندق البيتش – قاعة الأورينت فلورز غرب مدينة غزة سيحمل عنوان "المـرأة أيقـونـة المقـاومـة".

وأوضحت الحركة أن افتتاحية المؤتمر سيتخللها كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ القائد زياد النخالة "أبو طارق"

ويحتفل العالم في يوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية