تشافي يوضح موقفه من استمرار ألفيس

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على أنباء تجديد تعاقد البرازيلي داني ألفيس مع الفريق الكتالوني لمدة موسم آخر.



وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، تفيد بأن برشلونة ينوي تمديد عقد ألفيس صاحب الـ38 عامًا حتى صيف 2023.



وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي: "ما يقدمه ألفيس معنا مذهل، إنه مثال على مهنيته ورغبته التي لا تتوقف".



وأضاف المدير الفني لبرشلونة: "آمل أن يحافظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم، لكي يتم اتخاذ القرار بشأن استمراره".



وتابع: "أتمنى أن يبقى بالتأكيد، لكن الأمر سيعتمد على النادي وعلى مستواه، لكني أثق بأنه في حالة استمراره سيقدم لنا الكثير في الموسم المقبل".



ووقع داني ألفيس مع برشلونة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عقدًا حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح التمديد لعام إضافي.



ولم يشارك ألفيس مع البارسا إلا مع بداية يناير/كانون ثان الماضي، وبعد عدد قليل من المباريات، أظهر أنه في حالة بدنية جيدة رغم بلوغه 38 عامًا.



وفي 3 مباريات فقط خاضها في الليجا، سجل البرازيلي داني ألفيس، هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب صنع عدد كبير من الفرص.



وبعيدًا عن أرض الملعب، يلعب ألفيس دورًا بارزًا في التعامل مع شباب برشلونة، من خلال تقديم النصيحة ونقل الخبرة، كما أنه يستهدف المشاركة في مونديال قطر.