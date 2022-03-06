مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا شوت، يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على معلب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، وبرشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات ولتأكيد استمراره في المربع الذهبي، بعد فوزه في آخر مباراتين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

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على الجانب الآخر إلتشي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في تحسين وضعه في الدوري، في إطار مقالنا الذي حمل عنوان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا شوت، سنتاول أبرز التصريحات التي أدلى بها المدربين.

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، على مواجهة نادي إلتشي، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وقال ‏تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إلتشي فريق يعتمد على مهاجمين، ويلعب على العرضيات، لقد عقدوا الأمور علينا كثيرًا في مباراة الدور الأول على ملعب الكامب نو.

وعن اقتراب برشلونة من التعاقد مع كريستنسن، أضاف تشافي: دعونا نتحدث عن الحاضر، لدينا مباراة هامة غدًا، حينما تتم صفقة ما، سنعلن عنها.

وعن صفقة بابلو توري: لقد كنا نتابعه منذ فترة، ورأيته يلعب، بالنسبة لي هو موهبة عظيمة، يستطيع اللعب في العمق وفي الجناح ويمتلك تمريرات رائعة، ويسجل أيضًا، ويسدد ضربات الترجيح، إنه يمتلك المقومات للعب لنادي برشلونة.

وواصل: بابلو توري سيتدرب مع الفريق الأول، لكن إن لم تتح له الفرصة للعب مع الفريق الأول، سيلعب مع الفريق الثاني مثل عبد الصمد الزلزولي وجوتغلا.

وأكمل: نحن لسنا في وضعية مريحة على الإطلاق، لدينا الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، علينا أن نواصل العمل بتواضع.

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وعن دور داني ألفيش مع برشلونة، أشار تشافي: الإضافة التي قدمها ألفيش للفريق عظيمة، إنه يساعد في غرفة الملابس وفي الملعب، هو مثال للاعب المحترف، أتمنى أن يواصل معنا الموسم المقبل، لكن هذا يعتمد على أدائه، وعلى النادي.

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وعن أهمية قدوم مبابي وهالاند إلى الدوري الإسباني، أتم تشافي قائلًا: نحن نتحدث عن اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم حاليًا، دون شك سيقدم ذلك إضافة للدوري الإسباني.

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موعد مباراة إلتشي وبرشلونة هو الأحد الموافق 6 مارس 2022، بملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

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