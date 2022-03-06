فيديو.. الجيش الروسي يدمر مطار فينيتسيا جنوب أوكرانيا بأسلحة دقيقة

دمر الجيش الروسي، اليوم الأحد، مطار فينيتسيا جنوب أوكرانيا، تدميرًا كاملاً بالصواريخ والقذائف الدقيقة.

وأكد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، في تصريح صحفي، أن مطار فينيتسيا في مدينة أوديسا تم تدميره كاملاً جراء القصف الروسي.

من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنها قصفت المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

وتمكن الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الدفاعات الجوية الروسية اسقطت في منطقة رادوميشيل طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

كما تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة، وفق بيان الوزارة.







