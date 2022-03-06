داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الإثنين الموافق 7 مارس 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد الاثنين هو للحافلات الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/12) هنا ، وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10)، هنا .

ودعت الوزارة، المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطابت المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.