ما حقيقة تأجيل موعد إجازة الربع الثالث للعام الدراسي الحالي؟

نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، اتخاذ وزارته قراراً بشأن موعد إجازة الربع الثالث للعام الدراسي الحالي 2021/2022م.

وأوضح المصدر خلال حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشأن تأخير موعد إجازة الربع الثالث لشهر إبريل المقبل.

وأكد المصدر أن موعد إجازة الربع الثالث حتى اللحظة كما هي مقررة في موعدها من 25/3 حتى 31/3.

وكانت مصادر صحفية، تحدثت عن اتخاذ وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين قراراً يقضي بتأجيل موعد إجازة الربع الدراسي الثالث لمدة 10 إيام.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل بنظام الأرباع خلال العام الدراسي الحالي، يتبع انتهاء كل ربع إجازة تحددها الوزارة.