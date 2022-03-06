وزير الأوقاف: قرار بتخفيض تكلفة رحلة العمرة لأهالي غزة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، اليوم الأحد 6 مارس 2022، تخفيض مبلغ العمرة لأهالي قطاع غزة 120 دينارا أردنيا، مرجعا السبب إلى قرار المملكة العربية السعودية إلغاء البروتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا، والذي كان يُوجب على المعتمرين من القطاع حجر صحي بمبلغ مالي.

وأوضح وزير الأوقاف الشيخ البكري في تصريح صحفي، أنه بناءً على إلغاء القرار تم توجيه لجنة الحج في قطاع غزة بالاجتماع واتخاذ القرار المطلوب، وفعلاً اللجنة اجتمعت وقررت تخفيض مبلغ 120 دينارا من رسوم العمرة عقب إلغاء الحجر الصحي للمعتمرين.

وبيّن البكري، أن موعد انطلاق أول قافلة للمعتمرين سيكون في 16 مارس الجاري 2022، كما أنه وصل عدد المعتمرين الذين سجلوا من قطاع غزة حوالي الـ 1200 معتمر.

وأشار إلى أن المعتمرين سينطلقون من قطاع غزة إلى مطار القاهرة إذ تم الاتفاق على 4 طائرات لنقلهم للمملكة العربية السعودية.

وشدد على أن القرار السعودي بتخفيف الإجراءات سيمكن من زيادة الأعداد خلال الفترة القادمة.