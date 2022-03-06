مستوطنون يقتلعون 190 شجرة زيتون غرب سلفيت

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد 6 مارس 2022، على اقتلاع وسرقة حوالي 190 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية ومحتوياتها بمنطقة "خلة القمح" في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد المزارعون صالح الشنار، وناجح حرب، ورمضان الديك، بأن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع وتكسير أشجار الزيتون تتراوح ما بين 2-10 سنوات، وقاموا بتكسير وتخريب غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب، وسكبوا الماء على الأرض، وقاموا بسرقة 40 شتلة زيتون.

وأشار المزارعون إلى أن هذه المنطقة تتعرض في الفترة الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم.

بدوره، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل، أن التوسع العنصري للاستيطان على مساحات كبيرة من أراضي المحافظة يزداد يوميا بشكل ممنهج وبحماية من قوات الاحتلال، ويشن المستوطنون هجمات يومية ضد المدنيين ‏الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية الخاصة بهم في المحافظة.

وقال كميل: إن محافظة سلفيت تتابع عن كثب ما يحدث من اعتداءات الجيش والمستوطنين المخالفة للقانون الدولي، داعيا أبناء المحافظة للصمود على أراضيهم والعمل على استصلاحها.

يشار إلى أن المستوطنين يقدمون بشكل يومي على اقتلاع أشجار الزيتون وسرقة ثمارها، وتخريب المحاصيل الزراعية للمواطنين.