إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

أصيب ظهر اليوم الأحد 6 مارس 2022، شاب بجروح، جراء اصابته بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة باستهداف طلبة كلية الخضوري بمخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادرة محلية: "إن شابا يبلغ من العمر (19 عاما) أصيب برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالطفيفة".

وأوضح شهود عيان، أن طلبة كلية الخضوري بالعروب انطلقوا في مسيرة باتجاه مدخل الكلية المحاذي لشارع رقم (60)، للتنديد بجرائم الاحتلال التي تستهدف طلبة الكلية، والتي كان اخرها استشهاد الطالب عمار أبو عفيفة، الذي ارتقى قبل أيام بعد خروجه من الكلية.

وتقوم قوات الاحتلال بشكل متواصل بعرقلة المسيرة التعليمية، وتنصب الحواجز على مدخل الكلية، وتقوم بتوقيف الطلبة وتفتيشهم، او اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب، او إطلاق النار والغاز المسيل للدموع صوبهم.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، صباح اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل مخيم العروب، واقتحمت الحي المحاذي للشارع الرئيسي رقم 60.

كما هدد عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير"، عددا من الأطفال قرب مخيم العروب بإطلاق النار عليهم، مدعيا أنهم "رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة".

وتهجم أحد المستوطنين ويدعى "عوفر" على اصحاب المحال التجارية المحاذية للشارع الالتفافي لمخيم العروب، وحاول اجبارهم على اغلاق محالهم التجارية تحت تهديد السلاح، وبحماية قوات الاحتلال.