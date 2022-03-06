لابورتا يوضح حقيقة مفاوضات هالاند

نفى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إجراء "أي نوع من المفاوضات" مع مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إيرلينج هالاند.



وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام وبثتها إذاعتا (كوبي) و(سير): "في برشلونة لم نتفاوض مع اللاعب. عندما نرغب في التفاوض فسيكون ذلك مع بوروسيا دورتموند إذا استدعى الأمر".



وجاءت تصريحات لابورتا هذه ردا على سؤاله عما إذا كان مدرب برشلونة ، تشافي هرنانديز قد اجتمع بهالاند الأسبوع الماضي.



وفي البداية نفى لابورتا هذا الاجتماع، لكن بعد سؤاله مجددا عن الأمر رد قائلا: "هذا ليس من شأني. أنا أتحدث عن المفاوضات. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".



وتابع: "لو تفاوضنا فسنتفاوض مع دورتموند. جاري العمل على ضم لاعبين كثيرين يمكنهم تحسين الفريق الموسم المقبل بناء على رأي المدرب والجهاز الفني ومدير الكرة ولكن نحن لا نتفاوض مع لاعبين. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".

وزاد: "لا أريد التحدث عن لاعبين محددين لأن أي شيء نقوله سيرفع السعر وسيكون ذلك العبث سواء كان الأمر يتعلق بلاعب ضمن أو خارج اهتماماتنا، لكن يمكنني القول إننا لم نتفاوض مع أي لاعب".



وأضاف: "أعرف من المسؤول عن المفاوضات، وأعرف معلومات أقل عن اللاعبين الذين لديهم عقود، لأننا نتفاوض مع الأندية".



وتابع: "علاقتي مع رايولا؟ لدي علاقة جيدة مع مينو، لكن كلانا يعرف أن علينا التحدث إلى ناديه أولاً في صفقة هالاند".



وواصل: "لقاء محتمل بين تشافي وهالاند أو مع لاعبين آخرين؟ أنا مقتنع بأن يمكن إجراء محادثات بين الرياضيين، يمكنهم التحدث عن كرة القدم. إنه الأمر الذي يعرفونه".



وأردف: "القدوم إلى برشلونة أمر جذاب لأن الفريق في طور الإنشاء ويضم العديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم الكثير من المواهب. إنهم يملكون الحاضر والمستقبل".



وأكمل: "بابلو توري؟ سيبقى في راسينج حتى نهاية الموسم وفي الموسم القادم سيأتي إلى برشلونة. لقد وقعنا معه بموافقة المدرب".



واختتم: "تصريحات كومان الأخيرة؟ إن رونالد بطل برشلونة، أتذكره في ويمبلي 92 بتسجيله الهدف الأول، وتحقيقه لكأس أوروبا مع برشلونة، ثم أتذكره كمدرب لديه الشجاعة لقيادة لاعبين صغار جدًا، والظروف جعلته لا يستمر، لكن لن أخوض في أمور أخرى".