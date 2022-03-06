اقتصاد غزة تحذر التجار من استغلال الأوضاع برفع أسعار السلع

حذرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الاحد، بأنها ستخذ أقصى العقوبات بحق التجار وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية المخالفين الذين يتلاعبون في أسعار السلع واحتكارها، موضحةً أنها ستحيل المخالفين إلى النيابة العامة.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، يعقوب الغندور، بأن الوزارة حررت عددًا من محاضر الضبط بحق تجار مخالفين في جميع المحافظات، مشيرةً إلى أن الوزارة ستوقف كل تاجر أو بائع تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وأكد الغندور، في تصريح صحفي، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة تتابع الاسعار في المحلات التجارية والأسواق.