منع طائرة سياح روسية من مغادرة مصر بسبب عقوبات أوروبا

منعت السلطات المصرية طائرة روسية تقل سياحا من الإقلاع من شرم الشيخ المصرية إلى موسكو بناء على طلب مؤجر أجنبي، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإنه كان من المفترض أن تتجه الطائرة U6 1886 التابعة لـ"أورال إيرلاينز" السبت، من شرم الشيخ إلى مطار دوموديدوفو في موسكو، مرورا فوق أراضي قبرص، إلا أن سلطات الطيران المصرية رفضت ذلك.

وذكرت الوكالة أن المؤجر "قدم طلبا إلى سلطات الطيران المصرية لإيقاف هذه الطائرة، فيما لم تصدر المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (أوروكونترول) إذنا بالتحليق فوق منطقتها حتى تعود".

وجاء هذا المنع رغم سماح مصر في وقت سابق من السبت لطائرتين تتبعان لنفس شركة الطيران بالعودة إلى روسيا مرورا فوق أراضي قبرص.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم الآن تنسيق طرق أخرى، "ولكن، قد يستغرق ذلك بعض الوقت"، فيما عاد السائحون الذين لم يتمكنوا من السفر إلى روسيا إلى قنادقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أورال إيرلاينز" أنها ستلغي رحلاتها إلى مصر من 14 آذار/ مارس إلى 20 أيار/ مايو. ومن 5 آذار/ مارس إلى 13 من الشهر ذاته، سيتم تشغيل الرحلات لجلب الركاب من هذا البلد.

وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

من جهتها أوصت وكالة النقل الجوي الفيدرالية، السبت، شركات الطيران الروسية التي لديها طائرات مسجلة في الخارج، بتعليق الرحلات الجوية للخارج اعتبارا من 6 آذار/ مارس، ومن الخارج اعتبارا من 8 آذار/ مارس بسبب مخاطر توقيف واحتجاز الطائرات.

ونصحت الوكالة الروس باستخدام الرحلات الجوية التجارية للشركات الأجنبية للسفر إلى دولة ثالثة لا تقيد الحركة الجوية مع روسيا.. وإمكانية العودة عن طريق رحلات شركات الطيران الروسية أو الأجنبية، مثل أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقطر والإمارات وتركيا وصربيا.