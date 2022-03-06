غزة تُسجل 3160 مولوداً جديداً و414 حالة وفاة خلال فبراير

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، اليوم الأحد 6 مارس 2022، أن قطاع غزة سجَّل خلال فبراير الماضي 3 آلاف و160 مولودًا جديداً، بالإضافة إلى 414 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1636 مولوداً بنسبة 51.7%، في حين بلغ عدد المواليد الإناث 1524 مولودة بنسبة 48.2%.

وذكرت، أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1124 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 663 مولوداً، بينما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 545 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 451 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 377 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات؛ أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 414 حالة وفاة خلال فبراير الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 239 حالة وفاة بنسبة 57.7%، مقابل175 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 42.2%.