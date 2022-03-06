الاتحاد الأوروبي يصوّت غدا على استئناف المساعدات لفلسطين بما فيها مخصصات الشؤون

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الأحد 6مارس 2022، أن الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية ومشاريعها في فلسطين لم يتم توقيفهم خلال الفترة الماضية، ولكن حتى اللحظة لا إقرار للميزانية الخاصة بالأعوام الأربعة.

وقال عثمان في تصريح إذاعي ان الاتحاد الاوروبي يصوّت غدا في بروكسل على استئناف المساعدات لفلسطين ، وإن "هناك تأخير في اعتماد الميزانية منذ بداية عام 2021 واستمر لأسباب فنية، وهذا ليس مرتبطاً بفلسطين ولكن بدول أخرى في المنطقة أيضاً، وبالتالي لم يتم صرف الدعم الأوروبي السنوي خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "حالياً يتم العمل من قبل الدوائر المختلفة في داخل الاتحاد الأوروبي على إتمام اعتماد هذه الميزانية، ونأمل أن يكون الاعتماد في الفترة القريبة جداً، بالإضافة للإعلان عن كامل التفاصيل المرتبطة بالدعم سواء المبالغ التي ستصرف أو أوجه الصرف".

وشدد عثمان على أنه في حال اعتماد الميزانية السنوية لفلسطين، ستكون مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً أساسياً منها، وذلك ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الفئة.