موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. مباراة إياب الريال وباريس، ينتظر محبو كرة القدم الأوروبية والعالمية، ومتابعو فريق ريال مدريد الإسباني، انطلاق مباراة الإياب في الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، حيث فور انطلاق صافرة الحكم، فإن العالم سيشهد معكرة كروية بين الناديين الأوروبيين، إذ يسعى الريال للفوز في المباراة قدر المستطاع ليتأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. مباراة إياب الريال وباريس

ويبحث محبو وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. مباراة إياب الريال وباريس، فهي تعد من أقوى المباريات الأوروبية في دوري الأبطال، فهي مباراة خاصة جدا بالنسبة للعديد من اللاعبين، أبرزهم سيرجيو راموس الذي لعب للريال لأكثر من خمسة عشر عاما، والذي انتقل الموسم الماضي إلى النادي الباريسي ضمن صفقة انتقال حر، وبذلك بعد تعثر المفاوضات لتجديد عقده، وكذلك للنجم كيليان مبابي الذي يسعى جاهدا للانتقال إلى نادي ريال باريس سان جيرمان، وذلك بعد رفض كل العروض الخيالية التي قدمتها إدارة باريس سان جيرمان له لتجديد عقده، لهذا تضع لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد المباراة القادمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ورابط لمشاهدة المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان الإياب

وفاز باريس سان جيرمان بمباراة الإياب ضد ريال مدري على ملعب حديقة الأمراء بهدف لصفر، وذلك عن طريق نجمه الأول كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فعلى الريال تسجيل هدفين دون أن يسجل الفريق الباريسي أي هدف حال أراد التأهل للدور المقبل من البطولة الأغلى في أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الإياب

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد نجم الدفاع ميندي ونجم الوسط كاسيميرو، وسط شكوك كبيرة حول مشاركة مايسترو خط وسط الريال توني كروس بسبب إصابته أول أمس.

شاهد هدف مبابي في ريال مدريد في مباراة الذهاب