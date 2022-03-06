لتقوى مناعتك: اتبع هذه الأغذية الصحية

جهاز المناعة يمثل جدار الوقاية الأولى من الأمراض, دعونا نتعرف معاً على بعض الأطعمة التي تساعد على إيقاظ جهاز المناعة وتقوية الجسم ضّد الأمراض والعدوى التي تسبّبها الكائنات الحيّة الدقيقة، ويمكننا عبر اتّباع مجموعة من النّصائح الصحيّة والغذائيّة تقوية جهازنا المناعي وتعزيز مقاومته للأمراض والعدوى، كما تساعد هذه النّصائح على تحسين عمل أعضاء الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل السكّري والسُّمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسّكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

مع العلم أن جهاز المناعة من ناحية طبية هو الجهاز المسؤول عن حماية الجسم من العدوى والمواد التي قد تضر الجسم عن طريق التعرف على المستضدات الغريبة والاستجابة لها.

في جمال الشتاء ورونقه تكثر التساؤلات، الكل يستمتع بجمال الشتاء إلا أنت، عطس وسعال وأنفلونزا، وتتساءل: لم أنا من بين الجميع؟

سنزودك في ما يأتي بأهم الأطعمة التي تعزز جهازك المناعي تختص في تقويه.

الثوم: يعرف الثوم بقدرته على مكافحة العدوى، محاربة الفيروسات، البكتيريا والفطريات.

وقد يساعد الثوم أيضاً على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين.

الحمضيات: تتميز الحمضيات بغناها بفيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويعتقد أنه يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد على مكافحة العدوى، ويلجأ له الكثير من الأشخاص لعلاج البرد والزكام.

البروكلي والسبانخ: البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، خاصة الفيتامينات A ،C و E، فضلاً عن العديد من مضادات الأكسدة الأخرى والألياف، وهو واحد من الخضار الأكثر صحة، يوصى بطهيها بأقل قدر ممكن للتمتع بالفائدة.

اما السبانخ فهي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، والتي قد تزيد من قدرة مكافحة العدوى في جهاز المناعة لديك.

الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأحمر على ضعف فيتامين (C) الموجود في الحمضيات.

الزنجبيل: قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يساعد في الحد من التهاب الحلق وأمراض الالتهابات الأخرى إلى جانب المساعدة في تخفيف الغثيان مع تخفيف الألم المزمن وقد يمتلك خصائص خفض الكوليسترول.

اللوز: يحتوي اللوز على فيتامين (E) الذي يعتبر مفتاح نظام المناعة الصحي وهو ايضاً يمنع نزلات البرد ويعمل على مكافحتها.

الكركم: تستخدم كمضاد للالتهابات في علاج كل من التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الدواجن: عندما تكون مريضاً يساعد مرق الدجاج على تحسين أعراض البرد ويساعد أيضاً على حمايتك من الإصابة بالمرض في المقام الأول مع كونها أيضاًغنية بفيتامين ب 6.

يذكر أن فيتامين ب 6 يلعب دوراً مهماً في العديد من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم بالإضافة أنه حيوي لتشكيل خلايا الدم الحمراء الجديدة والصحية.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة، والتي تعزز وظيفة جهاز المناعة.