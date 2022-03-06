تحميل تطبيق اعتمرنا 2022 Eatamrna للأندرويد وللآيفون مجاناً

يعد برنامج اعتمرنا من البرامج التي تستخدم لاستخراج تصريح أداء العمرة وهو من أكثر البرامج ذات الشهرة المرتفعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ حجم البرنامج 45.8 ميجا بايت، ويكون هذا البرنامج متاح حاليا لمستخدمي جهاز الأيفون، وسيتم إتاحته قريبا لجميع مستخدمي أجهزة الأندرويد، حيث نرى الفترة بعد ظهور فيروس كورونا تم توقف كل شئ، حيث عمل هذا الفيروس على توقف مواسم العمرة، كما أوقف أيضًا موسم العمرة في المملكة السعودية الي لبعض الحالات المشروطة، حيث نجد أنه تم فتح باب مناسك العمرة لموسم 2022 لذا سوف نقدم لكم في هذا التقرير كل مايخص برنامج اعتمرنا والرابط الالكتروني للمعتمرين الداخل ليستطيع جميع الأشخاص من اللجوء إليه بسهولة والتسجيل عن طريقة حبث وجدنا الكثيرين من المواطنين داخل المملكة يتساءلون عن كيفية تحميل برنامج اعتمرنا لأجهزة الاندرويد.

السعودية : ابتداءً من اليوم إتاحة حجز أداء العمرة في رمضان عبر اعتمرنا وتوكلنا

وقد أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن على أن سوف يتم عودة رحلات الحج والعمرة مرة أخرى وذلك عن طريق شركات العمرة ومقدمي الخدمات الخاصة بالمعتمرين، حيث تم البدء في العمل عن طريق تطبيق اعتمرنا الالكتروني من خلال شبكات الإنترنت ، والذي يجب على كل المواطنين الذين يرغبون في أداء مناسك الحج والعمرة والذهاب إلى المشاعر المقدسة وأيضًا لأداء الزيارة العمل على تحميل تطبيق اعتمرنا الجديد المرتبط بالعمرة والذي يعرف باسم تطبيق اعتمرنا وذلك للحصول على حجز الوقت المتاح لأداء مناسك العمرة.

مميزات تطبيق اعتمرنا للجوال

يوجد العديد من المميزات التي إستطاع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من الإستمتاع بتطبيق اعتمرنا، والذي يعد من أهم التطبيقات التي أتاحت للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، ونجد أن تلك المميزات مايلي:

• العمل على إستخراج تصريح الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وغيرها من الأماكن المختلفة.

• يستطيع المواطن السعودي والمقيم داخل المملكة السعودية من التسجيل في العمرة بصورة إلكترونية وبشكل سهل للغاية.

• يتمكن المواطن السعودي من خلال برنامج اعتمرنا من إصدار التصاريح الخاصة بالعمرة.

• يتيح تطبيق اعتمرنا فرصة التعرف على الموعد المناسب المتقدم للحجز.

• إستخراج تصريح الصلاة في الحرم المكي.

• إستخراج تصريح أداء عمرة.

• إستخراج تصريح طواف الوداع.

• إستخراج تصريح صلاة في الحرم النبوي.

• إستخراج تصريح زيارة الروضة.

• إستخراج تصريح زيارة مسجد قباء.

• إستخراج تصريح زيارة مسجد شهداء أحد.

• يتيح بعض الأماكن الإتاحة إصدار تصاريح للتابعين والمكفولين في الطلب واحد.

• يتمكن من اختيار التاريخ والوقت المتوفرة لأداء مناسك العمرة والذي يتم إتاحتها من قبل إدارة شؤون الحرمين مما يساعد على تحقيق التباعد الإجتماعي وذلك حفاظا على صحة وسلامة المعتمرين.

• يساعد على إرسال الدعوة لبعض الأصدقاء من خلال تطبيق واتساب رسالة نصية.

• مما يقدم تطبيق اعتمرنا العديد من الخدمات.

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رابط برنامج اعتمرنا للاندرويد وللايفون

لم تعمل وزارة الحج بإصدار تطبيق اعتمرنا لأجهزة الاندرويد حتى هذا الوقت، مما أتاحت تطبيق اعتمرنا لأجهزة الايفون فقط ويمكنك التحميل من خلال الضغط على الرابط الموجود أسفل الموضوع.

مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً على برنامج اعتمرنا

الكثير من الأشخاص الراغبين في أداء العمرة هذا العام يتساءلون عن الضوابط اللازمة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة حتى تعود الرحلات مرة أخرى وذلك من خلال تلك المفاهيم بطرق مختلفة وهي تطبيق اعتمرنا لأجهزة الأندرويد ؟ تحميل تطبيق اعتمرنا ؟ اعتمرنا تحميل؟ برنامج اعتمرنا ؟ اعتمرنا تنزيل؟ اعتمرنا ؟ اعتمرنا تطبيق ؟ اعتمرنا app store، اعتمرنا app android download ، اعتمرنا app android ، تطبيق اعتمرنا اندرويد، تطبيق اعتمرنا ؟ مما قامت المملكة العربيّة السّعوديّة بتوفير خدمة أستخراج تصريح العمرة من قبل الشّركات الداخلية أو الخارجية عن طريق شبكات الإنترنت، وتشمل مايلي:

• عودة رحلات العمرة مرة أخرى بصورة تدريجية من خلال بعض المراحل حيث تبدأ من 4 أكتوبر القادم.

• يساعد المواطنين على أداء العمرة وأيضا المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك يوم الأحد 4 أكتوبر ( المرحلة الأولى).

• رجوع المعتمرين مرة اخرى إلى المسجد الحرام بنسبة 60٪ من الطاقة التشغيلية وذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

• عودة الزيارات إلى المسجد النبوي الشريف بنسبة 75٪ من الطاقة الاستيعابية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية التي يتبعها المواطنين.

• حيث تبدأ المرحلة الثانية من رحلات العمرة لجميع للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، وأيضا إقامة الصلوات يوم الأحد 18 أكتوبر القادم.

• دخول ما مايعادل من 15 ألف معتمر في اليوم الواحد أى بنسبة 75٪ من الطاقة الاستيعابية مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المسجد الحرام، وبنسبة 100٪ من الطاقة التشغيلية داخل المسجد النبوي المرحلة الرابعة تتيح أداء العمرة للمواطنين والمقيمين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بنسبة 100٪ من الطاقة الاستيعابية.

نظام العمرة الجديد 2022

عملت وزارة الحجّ والعمرة في المملكة العربيّة السّعوديّة على إتاحة تطبيق اعتمرنا حتى يستطيع المواطنين المعتمرين من أداء مناسك الحج والعمرة في ذلك الوقت المتوفر من ضمن هذا التّطبيق، وذلك لمراعاة الظّروف التي تمر بها الدولة من تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة السعودية و مختلف الدّول الأخرى في جميع أنحاء العالم العالم، مما تقتصر وظيفة شركات العمرة والحجّ في تلك الفترة الحاليّة على بيع وشراء الخدمات وتوفير البرامج للمواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج، ومنها أيضًا إتاحة حجوزات السّكن للمواطنين.

طريقة التسجيل في برنامج اعتمرنا

يتساءل العديد من المواطنين الذين يرغبون في التسجيل على تطبيق اعتمرنا 2021 من أجل الحصول على تأشيرة العمرة وأداء مناسك الحج والعمرة عن كيفية التسجيل على تطبيق اعتمرنا، لذلك سوف نقدم لكم بعض الخطوات التي يتم التسجيل عن طريقها وتلك الخطوات هي:

• يتم تنزيل تطبيق اعتمرنا من المتجر.

• يتم بعد ذلك كتابة البيانات الرسمية والعمل على اختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

• بعد ذاك الحصول على التصريح اللازم.

• الذهاب والوصول إلى بعض مراكز النقل أو التجمع للمعتمرين في مكة المكرمة.

• يتم إظهار ذلك التصريح لأحد الموظفين المسؤولين في المركز.

• لابد من لبس الكمامة ومراعاة كافة الضوابط الاحترازية و الوقائية.

• ثم العمل على ركوب وسيلة المواصلات للقادمين خلال مراكز نقل المعتمرين.

• ويتم التوجه إلى الحرم المكي.

• وبعد انتهاء المناسك يتم العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

المشاركة العائلية في برنامج اعتمرنا للهاتف

يعمل تطبيق اعتمرنا على دعم المشاركة العائلية حيث سوف يستطيع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق الخاص بالتسجيل في أداء مناسك العمرة مع الاستطاعة في المشاركة العائلية بالتالي نجد أنه لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

ما هو الهدف من برنامج اعتمرنا؟

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن اتاحة خدمة ضيوف الرحمن، مما قامت بتوفير هذا التطبيق حتى يستطيع المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة والزيارة من طلب إصدار التصريح الخاص للدخول إلى الحرمين الشريفين لكي يتم أداء مناسك العمرة والزيارة والصلوات وفقا للطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان إتاحة الأجواء الروحانية والآمنة التي تعمل على تحقيق كافة الإجراءات والضوابط الإحترازية وفقا للظروف التي تمر بها دول العالم بأجمعه من تفشي فيروس كورونا وأيضا تحقيق كافة الضوابط التنظيمية بالكامل وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين.

ما هي القوانين التي يجب اتباعها بعد الحصول لتصريح العمرة؟

عملت وزارة الحج والعمرة السعودية على توفير تطبيق “اعتمرنا” لكي يتمكن المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج و العمرة والزيارة من الحصول على إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلوات.

• بعد حصول المتقدم على الأخذ مم تصريح العمرة يوجد بعض القوانين التي يجب اتباعها.

• يجب التوجه بصورة مباشرة إلى الأماكن التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لنقل المعتمرين.

• يجب أن يلقى الموظف المكلف من الوزارة نظرو على التصريح الذي حصل عليه المعتمرين.

• مراعاة كافة الإجراءات والقوانين الصحية على سبيل المثال يجب ارتداء الكمامة وقفاز اليد والتباعد الاجتماعي على قدر الإمكان.

• وبعد الإنتهاء من المناسك يجب على المعتمرين أن يعودون مرة أخرى إلى الأماكن المخصصة لهم.

كيف احمل تطبيق اعتمرنا من متجر التطبيقات

• لتنزيل تطبيق اعتمرنا للاندرويد يحب الضغط في أسفل الشاشة على زر التنزيل يمكنك تنزيل تطبيق اعتمرنا.

• يقوم المستخدم بإختيار الاصدار المناسب للجهاز المحمول الخاص به سواء لأجهزة الأيفون أو الاجهزة التي تعمل بنظام اندرويد على سبيل المثال جهاز السامسونج أو جهاز السوني أو جهاز شاومي، أو يتم أختيار نسخة هواوي بنسخ APK و نسخ IOS للاندرويد و للايفون.

• ثم بعد عملية تحميل النسخة يمكن للمستخدمين من تثبيتها على الجهاز الجوال الخاص بهم.

• يتم بعد ذلك الدخول على التطبيق وحجز الموعد و إصدار التصريح بالموعد المحدد.

الإستعدادات لموسم الحج والعمرة

أشارت وزارة الحج والعمرة، في المملكة العربية السعودية على أن تطبيق اعتمرنا يساعد المواطنين الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة للحصول على أداء مناسك الحج العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، وأيضا من التخطيط المخطط للرحلة، ومن حجز الخدمات التي يتم اختيارها من قبل المواطنين بكل سهولة ويسر، مما يتضمن تطبيق اعتمرنا كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها، كما أشارت وزارة الحج والعمرة في السعودية إلى أن كتابة البيانات المسجلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين يكون مرتبط بتطبيق "توكلنا" بصورة مباشرة، مما يشمل عملية الربط مجموعة من الإجراءات، ومنها تقديم ما يضمن صحة المعتمر أو الزائر من فيروس "كورونا".

مراحل فتح العمرة تدريجيًا

تتعد المراحل التي يتم من خلالها فتح العمرة تدريجيا، كما نجد محركات البحث مرتفعة جدا من قبل الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة هذا العام من البحث عن تلك المراحل، كما أتاحت وزارة الحج والعمرة هذا العام أربعة مراحل تدريجيا وليس دفعة واحدة من أجل التباعد الاجتماعي لصحة وسلامة المواطنين والبعد عن فيروس كورونا المنتشر في تلك الفترة وسوف نتعرف في هذا العنوان عن مراحل فتح العمرة تدريجيا وهي:

المرحلة الأولى

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالسماح للمواطنين والأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك بداية من اليوم الموافق السابع عشر من شهر صفر عام 1442هـ.

ونجد ذلك بنسبة حوالي 30% أي ما يعادل حوالي ستة آلاف معتمر في اليوم الواحد فقط، حتى تكون هذه النسبة متوافقة من الطاقة الاستيعابية والتي تعمل على مراعاة الضوابط والاحترازات الأمنية داخل الحرم المكي بالمملكة السعودية.

ولكي نتمكن من معرفة العديد من المعلومات الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة والمواعيد المتاحة لها وكل ما يخص طريقة التسجيل يتم تحميل تطبيق اعتمرنا لأجهزة الأيفون وأجهزة الأندرويد.

وبعد أن تعرفنا على المرحلة الأولى من مراحل فتح العمرة سوف نتعرف عن المرحلة الثانية وهي

السماح فقط بأداء مناسك الحج العمرة والصلاة بداخل الحرم المكي للمواطنين في المملكة العربية السعودية وأيضا للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بداية من يوم واحد من شهر ربيع الأول عام 1442هـ.

ويكون المعتمرين بنسبة حوالي 75% أي ما يعادل 40 ألف معتمر ومصلي في اليوم الواحد.

ونجده أيضًا هي الطاقة الاستيعابية التي تعمل على مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأمنية والصحية للروضة الشريفة داخل المسجد النبوي نظرا لوجود وباء ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ثم بعد ذلك نتعرف على المرحلة الثالثة من مراحل فتح العمرة

وهي أن يتم السماح بأداء مناسك أداء الحج العمرة وأداء الصلاة للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وذلك بداية من يوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام1442 هـ .

ويتم ذلك إلى الإعلان الرئيسي عن الانتهاء من فيروس كورونا المستجد أو عند الانتهاء من فترة الخطر التي تمر بها جميع دول العالم.

حتى يكون المواطنين المعتمرين في ذلك الفترة بنسبة 100% إلى أن يصل إلى عشرون ألف معتمر في اليوم الواحد فقط.

ونجد أن تلك النسبة أيضًا تعمل على مراعاة كافة الضوابط والإجراءات اللازمة الاحترازات الصحية داخل المسجد النبوي الشريف.

ثم بعد ذلك نتكلم عن المرحلة الرابعة من مراحل فتح العمرة تدريجيا

ونجد أن تلك المرحلة هي التي يسمح بها وزارة الحج والعمرة من أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة والصلوات لجميع المواطنين السعوديين وكافة المواطنين الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك بنسبة 100%، على أن يتم استيعاب المواطنين المعتمرين من الدول فقط التي يتم قبولهم من قبل وزارة الصحة وهي على أن لا يوجد بها أي مخاطر واشتباهات صحية أو اكتشاف أي حالات كورونا للمواطنين المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

تخزين المعلومات عبر تطبيق اعتمرنا لعام 2022

سوف يتم تخزين المعلومات عبر تطبيق اعتمرنا للايفون وللاندرويد التي تخص المستخدم في الخوادم التي تعمل إدارة التطبيق على تحديدها داخل المملكة العربية السعودية، كما عملت إدارة التطبيق بالحرص الشديد على أن تكون تلك الخوادم محمية من جميع عمليات الاختراق والدخول غير المصرح بها وفقا للمعايير المتبعة.