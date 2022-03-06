4 وفيات و557 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد 6 مارس 2022، عن تسجيل 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1659 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، وحالتان في مدينة نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 29، ضواحي القدس 4، طوباس 2، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 23، قلقيلية 5، بيت لحم 10، الخليل 15، رام الله والبيرة 24، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 197، مدينة القدس 250".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 25، ضواحي القدس 9، طوباس 5، طولكرم 16، سلفيت 3، نابلس 83، قلقيلية 18، بيت لحم 15، الخليل 21، رام الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 956، مدينة القدس 430".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.