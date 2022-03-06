تحميل تطبيق اعتمرنا ٢٠٢٢ على الاندرويد والايفون، بعد استئناف رحلات العمرة من دول العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد انقطاع لمعتمري فلسطين دام أكثر من عامين، لهذا تتضاعف عملية البحث تطبيق اعتمرنا للأندرويد وجهاز الآيفون، لكي يسهل العملية لاستخراج تصريح أداء العمرة وهو من أكثر البرامج ذات الشهرة المرتفعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية بتحميله والتعرف على خطوات تثبيته على أجهزتهم الخلوية.

تحميل تطبيق اعتمرنا ٢٠٢٢ على الاندرويد والايفون

ومع قرب شهر رمضان المبارك، يبدأ المعتمرون ومن يرغبون بأداء مناسك العمرة بالبحث عن تحميل تطبيق اعتمرنا ٢٠٢٢ على الاندرويد والايفون، فهو تطبيق يسهل الكثير من الأمور على المعتمرين، لذلك حرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تطبيق اعتمرنا عبر موقعه الالكتروني ليستفيد منه أكبر شريحة من المواطنين والراغبين بأداء مناسك العمرة.

تحميل تطبيق اعتمرنا ٢٠٢٢ على الاندرويد

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، أداء العمرة، الزيارة في المسجد النبوي الشريف، الصلاة في الروضة الشريفة) وذلك في يونيو الماضي.

وسمحت المملكة العربية السعودية لمعتمري فلسطين بزيادة المسجد الحرام، وستسير أول رحلة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد توقف منذ 2020، وهو ما أدى إلى ضرر كبير على شركات السياحة والسفر والحج والعمرة في القطاع بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.

تحميل تطبيق اعتمرنا ٢٠٢٢ على الايفون

وارتفع سعر أداء العمرة للمعتمر الواحد، إذ أعلنت وزارة الأوقاف أنا سعر العمرة هذا العام بلغ 1270 دينارا أردنيا، وهو رقم استقبله أهالي قطاع غزة بالاستنكار والامتعاض، لأنه رقم كبير يفوق قدرتهم المالية، غير أنه أكثير بأضعاف من الشق الآخر من الوطن.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بذلت جهودًا حثيثة ومساعي موفقة لتطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة للحجيج، إذ ابتكرت الحلول التقنية والمنصات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة المقدمة لضيوف الرحمن في قالب من الجودة والإتقان، ومن بين هذه الخدمات الذكية تطبيق "اعتمرنا".

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