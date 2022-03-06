صحة الاحتلال: 4562 إصابة جديدة بكورونا و471 بحالة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد 6/3/2022، عن وفاة 12 شخصاً تأثراً بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 4562 إصابة جديدة بالفيروس، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في الحالات التي بحاجة لسرير وأيضا للحالات الخطيرة.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحاً، سجلت 1021 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 54321 إصابة نشطة.

وبذلك، أترفع إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلام عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، إلى 3670867 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 10276 حالة وفاة.

ومع انحسار الموجة الخامسة تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، حيث، أخذت، أمس السبت، 30167 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 15.12% منها موجبة.

وعلى الرغم من تراجع العدوى والإصابة، يرقد 1090 مصابا في مستشفيات البلاد، بينهم 471 مصابا بحالة خطيرة، و219 بحالة خطيرة جدا، بينما 196 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، لوحظ التراجع بالمعدل الأسبوعي في الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة، حيث سجلت 52446 إصابة بالأسبوع الماضي بتراجع بنسبة 32.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما شخصت 228 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 32.5%، كما سجلت 85 حالة وفاة بتراجع بنسبة 53.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.