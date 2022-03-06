غزة: أسماء حكام مباريات الدوري العام لكرة القدم

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الدوري العام لكرة القدم ليوم الأحد 6/3/2022.

وستقام مباراة الدرجة الممتازة بين" الصداقة و الهلال" على ملعب فلسطين إدارة محمد أبو شهلا للساحة، ويساعده على الخطوط فادي السمهوري، محمد الزعانين، محمد النبريص رابعاً.

بينما يقود حكم الساحة هلال شبات مباراة اتحاد خانيونس وخدمات رفح على استاد خانيونس ويساعده على الخطوط حسام الحرازين، محمد السدودي، بدر العطار رابعاً.

في الدرجة الأولى وعلى ملعب بيت حانون يقود فايز عمران مباراة الأهلي والاقصى ويساعده على الخطوط محمد خطاب، مروان خطاب، خالد أبو الخير رابعا.

وبين دربي المدينة يقود حكم الساحة خالد الشيخ خليل مباراة خدمات النصيرات و أهلي النصيرات على ملعب الدرة ويساعده على الخطوط محمود الصواف، محمد اليازجي، حسن صلاح رابعاً.