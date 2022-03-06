قريباً في فلسطين: عيادات للإقلاع عن التدخين

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة اليوم الأحد 6/3/2022، استمرار التحضير لافتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين في جميع مديريات الصحة.

وقالت مديرة دائرة الأمراض المزمنة في الرعاية الصحية الأولية، مسؤولة ملف التدخين في وزارة الصحة د. نانسي فلاح إنه تم تدريب 21 طبيبًا على برنامج الإقلاع عن التدخين الذي يقدمه مستشفى الحسين للسرطان في الأردن بدعم من منظمة الصحة العالمية، فيما تجرى ورش عمل حاليًا تحضيرًا لافتتاح هذه العيادات ومناقشة أهداف العيادات وآلية عملها وتجهيز استراتيجية وبروتوكولات موحدة وتوزيع المسؤوليات على الطواقم.

وأضافت أن عيادات الإقلاع عن التدخين ستستقبل بعد افتتاحها المراجعين المحوّلين من عيادات الأمراض المزمنة، في المرحلة الأولى، فيما سيتمكن الراغبون في الإقلاع عن التدخين من زيارة العيادات والاستفادة من خدماتها في المرحلة الثانية.

وأشارت د. فلاح إلى أن تعاطي التبغ يعد من أبرز أسباب الوفاة التي يمكن تفاديها حول العالم، حيث يموت ما يقارب من نصف المدخنين على المدى الطويل في منتصف العمر نتيجة لتعاطي التبغ.

وأوضحت أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن معظم المدخنين الذين يدركون مخاطر التبغ، يرغبون في الإقلاع عنه، ويمكن أن تساعد الاستشارة الطبية والأدوية البديلة للتبغ، بشكل كبير، المدخنين على الإقلاع.

وقالت إن دراسة استقصائية للبالغين (18-69 عامًا) بين العام 2007-2017 أظهرت أن 4 من كل 10 بالغين في فلسطين يتعاطون التبغ بنسبة 24٪، 41٪ من الذكور، 5٪ من الإناث.

وأشارت إلى أن رؤية عيادات الإقلاع عن التدخين تقوم على تحقيق مجتمع خالٍ من التدخين يتم فيه القضاء على أضرار التبغ والوصول إلى مركز نموذجي عالمي يقدم خدمات الإقلاع عن التدخين بجودة عالية.

وأضافت أن الهدف الرئيس للعيادات هو تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، بكادر مؤهل ومدرب، وفق إرشادات وبروتوكولات فلسطينية محددة، والارتقاء بخدماتنا لتكون نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والالتزام والنجاح والتحسين المستمر.