مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد محمود جمعة وشقيقه الأسير أمين

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، من الأسير المجاهد أمين سعدي محمد جمعة وعائلة جمعة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى/ الحاجة/ آمنة محمد عبد الرحمن جمعة (أم رمزي) والدة الشهيد محمود سعدي جمعة وشقيقه الأسير أمين.

وقد وافتها المنية صباح اليوم الأحد 03 شعبان 1443هـ الموافق 06/03/2022م، بمنطقة تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن عمر يناهز (65) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمود جمعة ولد بتاريخ 02/12/1983م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 14/05/2004م أثناء عودته من مهجة جهادية بالقرب من مغتصبة "رفيح يام" جنوب قطاع غزة. أما الأسير المجاهد أمين جمعة ولد بتاريخ 25/10/1994م، وهو أعزب؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 12/03/2018م وحكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن الفعلي 9 سنوات ونصف؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس ومشاركته بأعمال مقاومة ضد الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.



