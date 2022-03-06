بالفيديو لأول مرة منذ عامين .. صلاة الفجر في الحرمين دون تباعد

شهد المسجدان الحرام في مكة المكرمة والنبوي بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، أول صلاة بعد إعلان السعودية إلغاء التباعد الاجتماعي في المساجد.

وأدى المصلون صلاة فجر اليوم ، في الحرمين وجميع مساجد السعودية مكتملي الصفوف.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطفاف المصلين، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قد أعادت فرش السجاد في ساحات المسجد الحرام لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا في آذار/مارس 2020.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بـ"كورونا" في المملكة.