يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 6/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع ارتفاع موازي للدولار الأمريكي على خلفية الحرب الروسية والأوكرانية، حيث يُقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، كما نقدم لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد

ويحرص الكثيرون على معرفة سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم، خاصةً المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر جرام الذهب في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر جرام الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.31 شيكل $63.47

سعر الذهب عيار 22 190.95 شيكل $58.18

اسعار الذهب عيار 21 182.28 شيكل $55.54

اسعار الذهب عيار 18 156.24 شيكل $47.60

سعر الذهب عيار 14 121.52 شيكل $37.02

سعر الذهب عيار 12 104.16 شيكل $31.73

اسعار أوقية الذهب 6,478 شيكل $1,974

اسعار جنيه الذهب 1,458 شيكل $444.30

اسعار كيلو الذهب 208,312 شيكل $63,469

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94

3 مارس 202.26 176.98 151.70 117.99 101.13

2 مارس 200.52 175.46 150.40 116.97 100.26

1 مارس 201.71 176.50 151.28 117.66 100.85

28 فبراير 196.85 172.25 147.64 114.83 98.43

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94