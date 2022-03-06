إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب، اليوم الأحد 6 مارس 2022، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل المخيم، واقتحمت الحي المحاذي للشارع الرئيسي رقم (60)، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والصوتية صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتنشب مواجهات بشكل يومي بين قوات الاحتلال والشبان في المدن الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد محاولات جنود الاحتلال اقتحام مدن الضفة، ومداهمة منازل المواطنين.