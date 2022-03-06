بالأسماء : سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قالت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين يدخلون اليوم السادس من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير منير فريد منير الرجبي (51 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون.

والأسير حاتم زكريا محمود الأعرج (36 عامًا) من قرية الولجة جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، المحكوم بالسجن 39 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير الجريح محمد محمود السلايمة، المحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً، أمضى منها سبعة سنوات في سجون الاحتلال.

يشار أن الأسير السلايمة اعتقل بتهمة تنفيذه عملية دهس لجنود الاحتلال عام 2015 في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وأصيب حينها بعدة رصاصات.