سبب الانتشار المكثف للزوارق البحرية داخل بحر غزة الأيام الماضية وما يبيته اتجاه الصيادين!

قال نقيب الصيادين زكريا بكر اليوم الأحد 6 مارس 2022: "إن هناك مستجد خطير تحدث عنه الاحتلال مؤخراً، وهو مصادرة الممتلكات والوسائل البحرية التي تخل بالتعقيدات الأمنية كما يزعم، معتبراً أن هذا الأمر خطير ولدى الاحتلال نية بمصادرة مراكب الصيادين".

وأوضح بكر خلال تصريحات لصوت الأقصى يبدو أن هناك نية مبيته لدى الاحتلال بتقليص مساحات الصيد حسب الوضع السياسي بغزة، بالتالي خطورة على حياة الصيادين، والمركب الذي صادره الاحتلال الشهر الماضي طلب من أصحابه التوجه لدى المحاكم للصهيونية.

وبين أن الاحتلال سيتخذ إجراءات "قانونية" تعطي غطاء له للاستمرار بجرائمه بعرض البحر، وهو ما يفسر انتشار مكثف للزوارق البحرية داخل البحر خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الزوارق الصهيونية تقوم بتمزيق شباك الصيادين، وبعض الصيادين أصيبوا بالأسبوع الماضي بإطلاق رصاص مطاطي عليهم، والاحتلال يواصل جرائمه بحق الصيادين في المناطق المسموح الصيد بها.